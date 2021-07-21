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ТЭК 21.07.2021 16:50

Норвегия в июне увеличила добычу углеводородов на 1,4%

Норвегия в июне увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,4% относительно того же месяца прошлого года - до 1,883 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В мае, согласно уточненным данным, производство составляло 1,846 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно выросло на 2%.

Добыча природного газа в июне составила 7,93 млрд кубометров (при прогнозе NPD в 8,552 млрд кубометров), сократившись на 8,8% относительно предыдущего месяца и на 5,5% к июню 2020 года.

Производство нефти в прошлом месяце в среднем равнялось 1,674 млн б/с, что на 0,7% больше майского объема и на 8,5% выше производства за июнь прошлого года. При этом показатель оказался ниже прогноза NPD, составлявшего 1,736 млн б/с. Основной причиной этого стали технические проблемы и ремонтные работы на ряде месторождений, отмечается в сообщении.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первом полугодии, согласно предварительным расчетам, составил около 112,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 49,9 млн кубометров пришлось на нефть и 55,1 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2,4 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период 2020 года.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]