Норвегия в июне увеличила добычу углеводородов на 1,4%

Норвегия в июне увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,4% относительно того же месяца прошлого года - до 1,883 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
В мае, согласно уточненным данным, производство составляло 1,846 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно выросло на 2%.
Добыча природного газа в июне составила 7,93 млрд кубометров (при прогнозе NPD в 8,552 млрд кубометров), сократившись на 8,8% относительно предыдущего месяца и на 5,5% к июню 2020 года.
Производство нефти в прошлом месяце в среднем равнялось 1,674 млн б/с, что на 0,7% больше майского объема и на 8,5% выше производства за июнь прошлого года. При этом показатель оказался ниже прогноза NPD, составлявшего 1,736 млн б/с. Основной причиной этого стали технические проблемы и ремонтные работы на ряде месторождений, отмечается в сообщении.
Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первом полугодии, согласно предварительным расчетам, составил около 112,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 49,9 млн кубометров пришлось на нефть и 55,1 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2,4 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период 2020 года.
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