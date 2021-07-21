Зеленский надеется на плодотворную встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США Джо Байденом 30 августа в Белом доме для обсуждения важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

"Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызову безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", - написал Зеленский на странице в Twitter в среду.

Ранее в среду в Белом доме сообщили, что Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.