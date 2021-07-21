Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.07.2021 23:01

Зеленский надеется на плодотворную встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США Джо Байденом 30 августа в Белом доме для обсуждения важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

"Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызову безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", - написал Зеленский на странице в Twitter в среду.

Ранее в среду в Белом доме сообщили, что Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, США, ВИЗИТ


Похожие новости


Тема дальнейшего привлечения США в процесс мирного урегулирования будет ключевой во время визита Зеленского в Вашингтон - глава МИД Украины Байден в разговоре с Зеленским выразил "непоколебимую приверженность" США суверенитету и территориальной целостности Украины - Белый дом США должны поддержать вступление Украины в НАТО не только на словах - Зеленский Зеленский благодарит Байдена за позицию по Крыму Зеленский рассчитывает на американские инвестиции в добычу углеводородов на Украине Зеленский заявил, что желает иметь надежные отношения с США без вовлечения во внутренние дела Вашингтона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]