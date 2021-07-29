AzerGold планирует в конце 2022г начать добычу железной руды на западе Азербайджана

ЗАО «AzerGold» планирует в конце 2022 года начать производство концентра железной руды на Дашкесанском рудном месторождении (запад Азербайджана - ИФ).
«На первом этапе разработка части месторождения, где добыча велась еще в советское время, предусматривается методом открытого карьера. Для этого была привлечена международная геологическая консалтинговая компания, проведена оцифровка геологических данных, полученных еще в советское время, выполнены соответствующие исследования (сейсмические, гидрологические и прочие), буровые работы. В результате, мы планируем с открытого карьера начать добычу концентрата железной руды на Дашкесанском рудном месторождении в конце 2022 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
По данным AzerGold, в 2024 году компания планирует начать производство железорудного сырья DRI (железо прямого восстановления).
«Развитие Дашкесанского рудного проекта внесет большой вклад в экономику Азербайджана. Ввод в эксплуатацию месторождения железной руды окажет позитивное влияние на несколько факторов: позволит обеспечить внутренние потребности металлургических компаний в Азербайджане, использующих в настоящее время в качестве сырья лом; серьезно снизить зависимость страны от импорта металлургической продукции, которая в среднем составляет 1,7 млрд манатов; стать экспортерами металлургической продукции», - сообщили в AzerGold.
В обществе считают, что разработка Дашкесанского месторождения железной руды позволит также наладить в Азербайджане выпуск изделий из плоской стали, для которой требуется высококачественное сырье и использование металлических отходов для этих целей не возможно.
«Реализация этого проекта внесет большой вклад и в ВВП, т.е. совокупный эффект составит 6,7 млрд манатов до 2035 года. Налоговые отчисления в госбюджет в рамках проекта составят около 600 млн манатов. Число сотрудников AzerGold, занятых на этом промысле, составит 1600 человек, а в целом проект позволит открыть 3,3 тыс. новых рабочих мест за счет прочих производств, связанных с металлургией», - сообщили в обществе.
По информации AzerGold, Дашкесанское железорудное месторождение интенсивно эксплуатировалось с 1954 по 1994 год. За этот период было добыто 92 млн т руды из оцениваемых в 350 млн тонн общих запасов. С 1994 по 1997 год месторождение эксплуатировалось частично.
Дашкесанский железорудный участок включает 6 месторождений: «Северо-Восток», «Северо-Запад», «Юго-Восток», «Юго-Запад», «Демиров», «Дердере».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в Дашкесане.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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