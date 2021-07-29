AccessBank инвестирует в новое программное обеспечение фронт-офиса

AccessBank, который всегда думает о комфорте своих клиентов и предлагает им качественный сервис, переходит на новую операционную систему – CRM-BPM. Новая операционная система имеет большие преимущества как для клиентов, так и для сотрудников банка.

Минимизация времени обслуживания клиентов и автоматизация процессов – это основные преимущества новой CRM-BPM системы для фронта офиса, которые позволяют более эффективно обслуживать клиентов.

AccessBank планирует в ближайшее время перевести все клиентские и филиальные процессы в CRM. Три основных процесса уже внедрены в CRM и переданы филиалам банка. Один из таких процессов – розничное кредитование, при котором весь процесс занимает всего в среднем 12 минут.

Автоматическая интеграция данной системы с внешними системами, такими как Централизованный кредитный реестр, система Asan Finance, а также автоматизированные расчёты по кредитоспособности клиента, придают еще большую эффективность процессу.

Второй процесс, который также уже переведён в CRM-BPM - это заказ платёжных карт. Благодаря данной системе время обслуживания клиентов уменьшилось в 3 раза.

Финальной целью перехода на новую систему является достижение максимальной эффективности процесса обслуживания клиентов с учётом снижения времени, улучшения качества, а также минимизации возможных операционных рисков.

Еще одна сфера применения системы CRM-BPM - это Контактный Центр Банка. Такие новые функции, как идентификация клиента Банка при поступлении звонка, и предоставление его профиля сотруднику банка, возможность создания лидов по продажам и запросам клиентов, а также многие другие новые функции еще больше усилят взаимосвязь банка – с клиентом.

Илькин Гулиев, Исполнительный Директор AccessBank по Ритейл-Банкингу, отметил, что благодаря новой системе CRM-BPM, банк сможет в разы увеличить эффективность процессов: «Новое программное обеспечение разработано в соответствии с утвержденной стратегией нашего банка и имеет три основных подхода: удовлетворение потребностей клиентов, эффективное управление процессами и, конечно же, дальнейшее развитие бизнеса. Мы планируем развить возможности системы CRM-BPM и перевести в нее все продуктовые процессы филиалов, а также процессы управления запросов, пожеланий клиентов. В ближайшем будущем CRM система также позволит сотрудникам банка собирать и анализировать потребности клиентов на основании скриптов и аналитики данных – что позволит предложить им очередной, еще более нужный банковский продукт.