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Финансы 29.07.2021 23:51

MasterCard во II квартале увеличила чистую прибыль на 46%, выручку - на 36%

Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, во втором квартале текущего года увеличила чистую прибыль на 46%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $2,1 млрд, или $2,08 в расчете на акцию, по сравнению с $1,4 млрд, или $1,41 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,95 на акцию с $1,36.

Выручка выросла на 36%, до $4,53 млрд против $3,34 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 31%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,74 на акцию при выручке в $4,37 млрд.

Общий объем платежей с использованием карт MasterCard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 33% - до $1,9 трлн, сообщается в отчетности. Объем трансграничных сделок увеличился на 58%.

Операционные расходы компании составили $2,2 млрд, повысившись на 34% относительно второго квартала 2020 года.

Котировки акций MasterCard на предварительных торгах в четверг растут на 1,1%. С начала текущего года капитализация компании выросла на 7,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, MASTERCARD, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]