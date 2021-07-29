MasterCard во II квартале увеличила чистую прибыль на 46%, выручку - на 36%

Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, во втором квартале текущего года увеличила чистую прибыль на 46%.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $2,1 млрд, или $2,08 в расчете на акцию, по сравнению с $1,4 млрд, или $1,41 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,95 на акцию с $1,36.
Выручка выросла на 36%, до $4,53 млрд против $3,34 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 31%.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,74 на акцию при выручке в $4,37 млрд.
Общий объем платежей с использованием карт MasterCard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 33% - до $1,9 трлн, сообщается в отчетности. Объем трансграничных сделок увеличился на 58%.
Операционные расходы компании составили $2,2 млрд, повысившись на 34% относительно второго квартала 2020 года.
Котировки акций MasterCard на предварительных торгах в четверг растут на 1,1%. С начала текущего года капитализация компании выросла на 7,4%.
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