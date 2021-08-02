Денежная база в Азербайджане за 7 месяцев увеличилась на 4,8%, в июле - на 2,97%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 июля 2021 года составляет 14 млрд 213,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На 30 декабря 2020 года денежная база в Азербайджане составляла 13 млрд 564,2 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-июле 2021 года увеличилась на 4,8%, передает "Интерфакс-Азербайджан".
При этом в июле 2021 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 410,4 млн манатов или на 2,97%.
В 2020 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,6%.
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