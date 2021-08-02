Супругу немецкого политолога обвинили в шпионаже на Китай

Генпрокуратура ФРГ обвинила в шпионаже на Китай супругу немецкого политолога и руководителя аналитического центра Клауса Л., гражданку ФРГ и Италии Клару К., говорится в поступившем в "Интерфакс" в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.
Клаус Л. с 2001 года руководит аналитическим центром, так называемой "фабрикой мысли", название центра не сообщается, но указывается, что он имеет международное значение. Клара К. помогала мужу в работе.
В июне 2010 года супруги находились в деловой поездке в Шанхае, где на них вышли представители китайских спецслужб с целью вербовки.
"В последующее время до ноября 2019 года оба передавали китайской спецслужбе информацию о госвизитах или международных конференциях заранее или постфактум", - указывают в прокуратуре. Информацию супруги получали через свои многочисленные рабочие контакты.
За свою деятельность Клара К. и Клаус Л. получали гонорар, также им оплачивали поездки и встречи с сотрудниками китайских разведслужб.
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