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Дальнее зарубежье 02.08.2021 21:15

Супругу немецкого политолога обвинили в шпионаже на Китай

Генпрокуратура ФРГ обвинила в шпионаже на Китай супругу немецкого политолога и руководителя аналитического центра Клауса Л., гражданку ФРГ и Италии Клару К., говорится в поступившем в "Интерфакс" в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.

Клаус Л. с 2001 года руководит аналитическим центром, так называемой "фабрикой мысли", название центра не сообщается, но указывается, что он имеет международное значение. Клара К. помогала мужу в работе.

В июне 2010 года супруги находились в деловой поездке в Шанхае, где на них вышли представители китайских спецслужб с целью вербовки.

"В последующее время до ноября 2019 года оба передавали китайской спецслужбе информацию о госвизитах или международных конференциях заранее или постфактум", - указывают в прокуратуре. Информацию супруги получали через свои многочисленные рабочие контакты.

За свою деятельность Клара К. и Клаус Л. получали гонорар, также им оплачивали поездки и встречи с сотрудниками китайских разведслужб.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, ШПИОНАЖ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]