В Германии заявили о важности китайского рынка для немецких компаний

Рынок Китая важен для немецких компаний, поэтому торговые отношения с китайской стороной необходимо сохранить. Об этом агентству DPA заявил президент Торгово-промышленной палаты (DIHK) ФРГ Петер Адриан.

"Правительства ФРГ и ЕС по понятным причинам опасаются, чтобы не возникло слишком большой зависимости, которая в конечном итоге может нанести ущерб экономике. При этом ФРГ и КНР будет выгодно обеспечить возможность экономической деятельности в Китае в разумных пределах", - отметил Адриан.

По его словам, Китай стал самым важным рынком для компаний из Европы в Азии. Кроме того, КНР зависит от хороших отношений с европейскими компаниями, в том числе и из Германии. Поэтому необходимо добиться того, чтобы к немецким компаниям относились также справедливо, как относятся в Германии к китайским.

Он добавил, что отказ от торговли с Китаем лишь отрицательно повлияет на экономические показатели европейского региона. Поэтому, когда происходит обмен идеями, можно лучше понять другую сторону, передавая часть ценностей и культуры.

В.Алиев