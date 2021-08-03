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ТЭК 03.08.2021 22:33

Ирак три месяца подряд держит экспорт нефти на уровне 2,9 млн б/с

Ирак в июле 2021 года прокачивал 2,918 млн б/с нефти на экспорт, следует из предварительных данных министерства нефти страны.

Месяцем ранее суточная прокачка нефти составила 2,892 млн б/с, а в мае - 2,899 млн б/с. До этого четыре месяца подряд экспорт нефти держался на уровне 2,95 млн б/с. В декабре 2020 года Ирак прокачивал 2,85 млн б/с.

Всего в июле на экспорт было поставлено 90,47 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений было отгружено 87,5 млн баррелей нефти, еще 3,1 млн баррелей - из Киркука.

В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $72 за баррель (в июне - по $70,8 за баррель). В результате отгрузки нефти в бюджет страны в июле поступило, по предварительным данным, $6,514 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]