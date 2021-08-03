Ирак три месяца подряд держит экспорт нефти на уровне 2,9 млн б/с

Ирак в июле 2021 года прокачивал 2,918 млн б/с нефти на экспорт, следует из предварительных данных министерства нефти страны.
Месяцем ранее суточная прокачка нефти составила 2,892 млн б/с, а в мае - 2,899 млн б/с. До этого четыре месяца подряд экспорт нефти держался на уровне 2,95 млн б/с. В декабре 2020 года Ирак прокачивал 2,85 млн б/с.
Всего в июле на экспорт было поставлено 90,47 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений было отгружено 87,5 млн баррелей нефти, еще 3,1 млн баррелей - из Киркука.
В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $72 за баррель (в июне - по $70,8 за баррель). В результате отгрузки нефти в бюджет страны в июле поступило, по предварительным данным, $6,514 млрд.
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