Ирак три месяца подряд держит экспорт нефти на уровне 2,9 млн б/с

Ирак в июле 2021 года прокачивал 2,918 млн б/с нефти на экспорт, следует из предварительных данных министерства нефти страны.

Месяцем ранее суточная прокачка нефти составила 2,892 млн б/с, а в мае - 2,899 млн б/с. До этого четыре месяца подряд экспорт нефти держался на уровне 2,95 млн б/с. В декабре 2020 года Ирак прокачивал 2,85 млн б/с.

Всего в июле на экспорт было поставлено 90,47 млн баррелей нефти. При этом с центральных и южных месторождений было отгружено 87,5 млн баррелей нефти, еще 3,1 млн баррелей - из Киркука.

В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $72 за баррель (в июне - по $70,8 за баррель). В результате отгрузки нефти в бюджет страны в июле поступило, по предварительным данным, $6,514 млрд.