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Дальнее зарубежье 04.08.2021 11:27

Регулятор США может одобрить вакцину против COVID-19 компании Pfizer к началу сентября

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено полностью одобрить вакцину против коронавируса компании Pfizer к началу сентября, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, неофициальный крайний срок для одобрения FDA - День труда (первый понедельник сентября - ИФ).

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что ожидает полного одобрения вакцины "к началу осени".

Ожидается, что ряд университетов и больниц, министерство обороны и, по крайней мере, один крупный город - Сан-Франциско, как только препарат получит полное одобрение, сделают вакцинацию обязательной.

На данный момент в США получили разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Ни одна из них полностью не одобрена.

Pfizer подала заявку на полное одобрение 7 мая, а Moderna - 1 июня. Однако Moderna еще не представила все данные, необходимые для полного одобрения своей вакцины.

Компания Johnson & Johnson, как ожидается, подаст заявку на полное одобрение позднее в этом году.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]