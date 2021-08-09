Путин поручил правительству принять меры по увеличению ввоза в РФ сельхозпродукции из стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры по увеличению поставок сельхозпродукции из стран СНГ.

Доклад об этом должен быть сделан к 1 сентября 2021 года и в дальнейшем готовиться ежеквартально, следует из перечня поручений президента по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 21 июля.

В ходе совещания глава государства заявил: "Есть еще вопрос - о сотрудничестве с республиками Средней Азии, с другими республиками бывшего Советского Союза. У них ранние овощи и фрукты в большом количестве. И подешевле, чем в Европе. Соответственно, это влияет в нужном нам направлении на цену. Обязательно посмотрите".

В отношении ФАС он сказал: "Надо, чтобы они (ФАС России - ИФ) активнее мониторили ситуацию в торговых сетях".