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09.08.2021 18:22

Путин поручил правительству принять меры по увеличению ввоза в РФ сельхозпродукции из стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры по увеличению поставок сельхозпродукции из стран СНГ.

Доклад об этом должен быть сделан к 1 сентября 2021 года и в дальнейшем готовиться ежеквартально, следует из перечня поручений президента по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 21 июля.

В ходе совещания глава государства заявил: "Есть еще вопрос - о сотрудничестве с республиками Средней Азии, с другими республиками бывшего Советского Союза. У них ранние овощи и фрукты в большом количестве. И подешевле, чем в Европе. Соответственно, это влияет в нужном нам направлении на цену. Обязательно посмотрите".

В отношении ФАС он сказал: "Надо, чтобы они (ФАС России - ИФ) активнее мониторили ситуацию в торговых сетях".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, СНГ, АПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]