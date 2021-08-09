Новый премьер Молдавии призвала очистить структуры власти от коррупции

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала членов своего правительства начать активное расследование злоупотреблений в министерствах.
"Вы должны быть наполовину министрами, а наполовину - прокурорами. Вам предстоит не только руководить министерствами в этот сложный период, но и участвовать в расследовании существующих в министерствах серых схем, актов коррупции, злоупотреблений в области госзакупок", - заявила Гаврилица.
"Вам необходимо изучить договора о госзакупках, сомнительные сделки, а также установить людей, которые извлекли выгоду из этого. Необходимо пресечь злоупотребления и неоправданные расходы, а также передать компетентным органам все материалы для дальнейшего расследования по обнаруженным фактам", - отметила премьер.
Она подчеркнула, что правительство ставит своей задачей "очистить структуры власти от коррупции и нарушений закона".
"Хорошие времена наступают для тех, кто работает, а не для тех, кто ворует. У честных людей появляются возможности для роста, а те, кто ворует - будут уволены. Мы сформируем команду из тех, кто разделяет эти ценности", - подчеркнула премьер.
Новое правительство Молдавии было назначено парламентом в минувшую пятницу. В своей программе кабинет делает акцент на борьбу с коррупцией и разрушении "серых схем" в экономике.
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