Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению подачи поливной воды на пашни в регионах и обеспечению потребности населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета выделяется 1,96 млн манатов на проектирование и бурение 28 артезианских скважин в 26 населенных пунктах в 4 районах: Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском.

В этих населенных пунктах проживают 93,014 тыс. человек.

Средства на бурение скважин будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.