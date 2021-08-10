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10.08.2021 15:01

Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению подачи поливной воды на пашни в регионах и обеспечению потребности населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета выделяется 1,96 млн манатов на проектирование и бурение 28 артезианских скважин в 26 населенных пунктах в 4 районах: Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском.

В этих населенных пунктах проживают 93,014 тыс. человек.

Средства на бурение скважин будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]