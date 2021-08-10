Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению подачи поливной воды на пашни в регионах и обеспечению потребности населения в питьевой воде.
Согласно распоряжению, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета выделяется 1,96 млн манатов на проектирование и бурение 28 артезианских скважин в 26 населенных пунктах в 4 районах: Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском.
В этих населенных пунктах проживают 93,014 тыс. человек.
Средства на бурение скважин будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.
Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.
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