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Дальнее зарубежье 12.08.2021 21:10

Трамп подверг критике ход вывода войск США из Афганистана

Экс-президент США Дональд Трамп, при котором было достигнуто соглашение с движением "Талибан" о выводе американских военных из Афганистана, заявил, что если он сохранил бы пост главы государства, то уход контингента был бы организован лучше, нежели это осуществляется сейчас.

"Это был бы совсем иной и гораздо более успешный уход, и "Талибан" понимал это лучше, чем кто бы то ни было другой", - цитируют западные СМИ заявление Трампа.

"Я лично вел дискуссии с высшими руководителями "Талибана", и они понимали, что творимое ими сейчас не было бы приемлемым (если бы Трамп остался президентом - ИФ)", - отметил Трамп.

Он уточнил, что в таком случае уход американцев из Афганистана совершался бы на конкретных условиях.

СМИ напоминают, что США подписали соглашение с "Талибаном" в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, отсутствии нападений на США и их интересы в стране, отказ от поддержки террористических группировок вроде "Аль-Каиды" .

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден перенес конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Между тем, менее чем за неделю талибы захватили столицы 11 провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан, Бадахшан, Герат и Кандагар.

СМИ отмечают, что афганское правительство потеряло контроль над большинством территорией на севере и западе Афганистана.

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Тэги: США, ТРАМП, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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