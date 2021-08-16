Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!»

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Потому что Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и прибыльными кампаниями, запустил выгодную кампанию для держателей своих карт под названием: «Такого кэшбэка еще не было!»
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Клиенты, желающие воспользоваться преимуществами кампании, могут заказать свои карты онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kart» на номер 051 4 144144.
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