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16.08.2021 10:37

Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!»

Вы предпочитаете совершать онлайн-покупки на зарубежных сайтах? Собираетесь купить билет за границу, и забронировать отель? Вам нужно сделать оплату за обучение в зарубежном университете?

Тогда спешите заказывать карты Банка Республика!

Потому что Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и прибыльными кампаниями, запустил выгодную кампанию для держателей своих карт под названием: «Такого кэшбэка еще не было!»

Так в рамках кампании, которая продлится с 16 августа по 16 сентября 2021 года, клиенты, сделавшие оплату мин. на 100 AZN любой картой (Visa/Mastercard) Банка Республика на зарубежных сайтах, станут участниками акции и заработают до 3% кэшбэка!

Клиенты, желающие воспользоваться преимуществами кампании, могут заказать свои карты онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kart» на номер 051 4 144144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]