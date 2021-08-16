Капитализация рынка криптовалют вновь поднялась выше $2 трлн

Капитализация рынка криптовалют вновь поднялась выше отметки в $2 трлн благодаря росту курса биткойна, а также ряда других цифровых валют.
Согласно данным CoinGecko, отслеживающей динамику более 8,8 тыс. криптовалют, капитализация рынка в понедельник составляет $2,09 трлн.
Курс биткойна поднялся на 3%, до $47329. За неделю криптовалюта подорожала на 7,8% и торгуется около максимумов с середины мая. Капитализация биткойна в настоящее время составляет $885,408 млрд.
Цена Ethereum за неделю увеличилась на 8,7%, Cardano - на 51,5%, Binance Coin - на 24,5%.
"Курс биткойна держится выше 200-дневной скользящей средней, ключевого индикатора, - отмечают эксперты Fundstrat. - В центре нашего внимания сейчас также крипотвалюта Cardano, которая существенно подорожала после объявления о том, что в скором времени ее блокчейн будет поддерживать смарт-контракты".
Курс Cardano в пятницу впервые превысил отметку в $2, и в понедельник торгуется на уровне $2,17.
Криптовалюты дорожают, несмотря на то, что американский Сенат, ранее одобривший план инфраструктурных инвестиций, отказался включить в него поправку, предусматривающую изменение параметров налогообложения криптовалютных доходов, которая была предложена рядом законодателей, пишет Bloomberg. Представители отрасли утверждают, что действующее законодательство в плане налогообложения криптовалют является слишком размытым.
"Несмотря на новости, курс биткойна остается довольно устойчивым, - отмечает Грег Сиполаро, отвечающий за аналитику в New York Digital Investment Group (NYDIG). - Мы считаем такую динамику "сильным бычьим сигналом". Кроме того, обсуждение криптовалют законодателями является сигналом легитимизации сектора, и это должно давать уверенность криптовалютным инвесторам".
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