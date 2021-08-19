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ТЭК 19.08.2021 21:40

ФРГ, Франция и Великобритания призвали Иран как можно скорее возобновить переговоры по ядерной сделке

ФРГ, Франция и Великобритания призывают Тегеран как можно скорее возобновить переговоры в Вене по иранской атомной программе, говорится в совместном заявлении трех стран.

"Иран должен немедленно прекратить все действия, нарушающие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Мы настоятельно призываем Иран без дальнейших промедлений вернуться к переговорам в Вене с тем, чтобы быстро и успешно их завершить. Мы вновь пришли к выводу, что время поджимает со всех сторон", - сказано в заявлении.

Авторы документа с сожалением восприняли информацию МАГАТЭ о том, что Иран впервые произвел обогащенный до 20% металлический уран и повысил на 60% выработку обогащенного урана.

"Мы подчеркиваем, что это серьезное нарушение обязательств Ирана в рамках СВДП", - сказано в документе.

В Вене прошли шесть раундов переговоров, на которых обсуждались условия и последовательность отмены США антииранских санкций и восстановления в полном объеме выполнения Тегераном положений СВПД. В конце июня в переговорах был сделан перерыв в связи с президентскими выборами в Иране.

Во время церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИРАН, АТОМ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]