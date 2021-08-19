ФРГ, Франция и Великобритания призвали Иран как можно скорее возобновить переговоры по ядерной сделке

ФРГ, Франция и Великобритания призывают Тегеран как можно скорее возобновить переговоры в Вене по иранской атомной программе, говорится в совместном заявлении трех стран.
"Иран должен немедленно прекратить все действия, нарушающие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Мы настоятельно призываем Иран без дальнейших промедлений вернуться к переговорам в Вене с тем, чтобы быстро и успешно их завершить. Мы вновь пришли к выводу, что время поджимает со всех сторон", - сказано в заявлении.
Авторы документа с сожалением восприняли информацию МАГАТЭ о том, что Иран впервые произвел обогащенный до 20% металлический уран и повысил на 60% выработку обогащенного урана.
"Мы подчеркиваем, что это серьезное нарушение обязательств Ирана в рамках СВДП", - сказано в документе.
В Вене прошли шесть раундов переговоров, на которых обсуждались условия и последовательность отмены США антииранских санкций и восстановления в полном объеме выполнения Тегераном положений СВПД. В конце июня в переговорах был сделан перерыв в связи с президентскими выборами в Иране.
Во время церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.
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