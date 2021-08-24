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Макроэкономика 24.08.2021 17:18

Внешняя торговля стран G20 во II кв. обновила рекорд, но темпы роста замедлились - ОЭСР

Объем международной торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания в долларовом выражении в апреле-июне обновил рекорд по итогам второго квартала подряд, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Экспорт товаров из стран G20 увеличился на 4,1% относительно предыдущих трех месяцев и достиг $4,213 трлн, импорт вырос на 6,4% - до $4,252 трлн.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале 2021 года экспорт повысился на 8,6%, импорт - на 8,5%. Таким образом, во втором квартале темпы повышения показателей замедлились.

Основное влияние на рост внешней торговли оказало увеличение стоимости сырьевых товаров. Перебои в сфере морских перевозок, а также проблемы с поставками полупроводниковой продукции оказали дополнительное влияние на цены, отмечается в сообщении ОЭСР.

Экспорт Австралии подскочил во втором квартале на 10% из-за подорожания зерновых, металлов и угля, Бразилии - на 29,4% за счет железной руды и соевых бобов, России - на 30,7%, в основном, благодаря повышению стоимости энергоносителей.

США увеличили экспорт на 6,8%, импорт - на 4,2%, Европейский союз - соответственно на 2,8% и 5,7%, Япония - на 2,7% и 7,4%.

При этом Китай сократил экспорт на 2,5% (до $822,9 млрд) при скачке импорта на 10,9% (до $707,8 млрд).

Исходя из предварительных данных, торговля услугами G20 во втором квартале также увеличилась: экспорт вырос на 4%, импорт - на 4,5%. При этом темпы подъема ускорились по сравнению с 2,9%-ным повышением обоих показателей в первом квартале 2021 года.

Данные относительно торговли услугами пока доступны только для чуть более половины стран G20.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]