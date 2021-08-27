Число жертв терактов близ аэропорта Кабула возросло до 170

Число людей, скончавшихся в результате терактов близ кабульского аэропорта, достигло 170 человек, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на представителя афганских властей.
Согласно неподтвержденным данным, среди погибших 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности еще 132 человек пока не определены.
Еще около 200 человек получили ранения.
Накануне близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. В Пентагоне подтвердили гибель и ранения американских военнослужащих. Кроме того, погибли и афганцы.
Азербайджанские миротворцы, выведенные из Афганистана, вернулись в Баку
Nar поддержал лагерь YAŞAT созданный для детей шехидов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе
Amber Grid до 2030г отдаст приоритет "зеленому" водороду и общему рынку газа
В Азербайджане планируют построить газотурбинную электростанцию
ЛУКОЙЛ в 2022г планирует увеличить в Ираке добычу нефти на Западной Курне-2 до 450 тыс. б/с
Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"
В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки умерли 35 человек
В Баку задержаны 3 человека за продажу поддельных COVİD-паспортов
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог