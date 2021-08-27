Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0229 GBR   2.3284 TRY   0.2027

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 67.42 -0.94 Brent 71.07 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.08.2021 17:04

Число жертв терактов близ аэропорта Кабула возросло до 170

Число людей, скончавшихся в результате терактов близ кабульского аэропорта, достигло 170 человек, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на представителя афганских властей.

Согласно неподтвержденным данным, среди погибших 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности еще 132 человек пока не определены.

Еще около 200 человек получили ранения.

Накануне близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. В Пентагоне подтвердили гибель и ранения американских военнослужащих. Кроме того, погибли и афганцы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, АЭРОПОРТ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Возле аэропорта Кабула произошел взрыв - Пентагон США возобновили вылеты из аэропорта Кабула Из-за стрельбы в кабульском аэропорту погибли пять человек - ТВ Аэропорт Кабула закрыли для коммерческих авиарейсов, но экстренная эвакуация продолжается - Сильный взрыв прогремел у президентского дворца в Кабуле Не менее 25 человек погибли в результате взрыва бомбы у школы в Кабуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]