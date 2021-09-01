Более половины мирового населения не имеет доступа к социальной защите - ООН

Свыше половины населения Земли - 4,1 млрд человек - не располагает доступом к каким-либо формам социальной защиты, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ) ООН.
В 2020 году лишь 46,9% людей могли воспользоваться хотя бы одной из мер поддержки в сфере здравоохранения и получения дохода, в особенности, в случае старости, безработицы, болезни, инвалидности, материнства, потери основного кормильца семьи, большого числа детей.
При этом острота проблемы стала еще более отчетливой на фоне пандемии COVID-19.
"Без массированного и быстрого расширения социальной защиты во время кризиса с COVID-19 его воздействие, конечно, будет намного хуже, чем оно было в реальности", - заявил глава МОТ Гай Райдер.
Он отметил, что пандемия оказалась "рентгеновским излучением для глобального сообщества", высветив огромный разрыв в охвате и адекватности мер социальной поддержки среди стран мира. Райдер добавил, что в данный момент "страны находятся на перепутье" в этой области, и теперь необходимо создать новое поколение систем социальной защиты.
По данным доклада МОТ, наибольшее покрытие хотя бы одним из вариантов соцзащиты наблюдается в странах Европы и Центральной Азии - 84% населения, затем идут Северная и Южная Америка - 64,3%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе речь идет о 44% жителей, в арабских странах - 40%, а в Африке - 17,4%.
Согласно докладу, если преуспевающие страны тратят на эти цели в среднем 16,4% ВВП, то страны с низким уровнем доходов - 1,1%. При этом на фоне эпидемиологического кризиса резко поднялась стоимость медицинских услуг и мер по обеспечению дохода во многих странах, также пострадавших экономически.
В МОТ указали, что в странах с высоким или средним уровнем доходов с целью гарантировать хотя бы один вид соцзащиты можно ожидать затрат в $750,8 млрд в год - 3,1% от их ВВП. В странах с низким уровнем доходов потребуется направить на эти нужды $77,9 млрд - эквивалент 15,9% их ВВП.
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