Более 60% населения мира используют социальные сети

Почти пять миллиардов человек, что составляет чуть больше 60% мирового населения, активно пользуются социальными сетями, свидетельствуют результаты исследования цифровой консалтинговой фирмы Kepios.

В нем отмечается, что количество пользователей социальных сетей увеличилось на 3,7% по сравнению с показателями 2022 года и приблизилось к числу всей интернет-аудитории (5,19 млн человек). Количество времени, которое люди проводят в социальных сетях, также возросло: оно составило в среднем 2 часа 26 минут в день.

Наиболее активно проводят время в соцсетях женщины в возрасте 16-24 лет, наименее активными являются мужчины 55-64 лет.

Среднестатистический пользователь соцсетей имеет подключения к семи платформам, наиболее популярными из которых являются WhatsApp, Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

По данным исследователей, при этом количество времени, которое люди проводят в соцсетях, существенно зависит от региона. Так, лишь один из 11 человек в Восточной и Центральной Африке использует социальные сети. В Индии же, которая сейчас является самой густонаселенной страной мира, этот показатель составляет один к трем.