Реальные доходы населения в ОЭСР в I квартале выросли на 0,9%

Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале 2023 года увеличились на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев.

Подъем доходов населения был отмечен по итогам третьего квартала подряд, темпы прироста стали самыми значительными с начала 2021 года, сообщается в отчете организации.

При этом реальный ВВП в расчете на душу населения вырос в январе-марте на 0,3%.

Повышение реальных доходов зафиксировано в 11 из 21 государства, данные по которым были известны. Среди стран G7 наиболее существенный подъем зафиксирован в Италии (+3,3%) и США (+1,7%), в то время как в Канаде показатель упал на 2,2% и в ФРГ - на 1%.

Среди других государств существенный рост доходов произошел в Дании (+4,3%), Бельгии (+4,1%) и Польше (+3,5%).

ВВП в расчете на душу населения среди G7 снизился только в Германии (-0,4%), а во Франции и Великобритании он не изменился в поквартальном сравнении.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.