Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Кыргызстана в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу с новым послом Кыргызстана в Баку Кайратом Осмоналиевым.

Осмоналиев вручил Байрамову копии верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

«Байрамов отметил перспективы развития отношений между двумя странами, основанных на этнических, культурных и религиозных связях, подчеркнув, что в настоящее время между Азербайджаном и Кыргызстаном существует взаимопонимание на всех уровнях» - говорится в сообщении.

По данным МИД, собеседники также обменялись мнениями по различным аспектам повестки дня двустороннего сотрудничества, в том числе по укреплению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах и реализации совместных проектов, а также по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.

Э.Шафиев