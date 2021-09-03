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Внешняя политика 03.09.2021 17:50

Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Кыргызстана в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу с новым послом Кыргызстана в Баку Кайратом Осмоналиевым.

Осмоналиев вручил Байрамову копии верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

«Байрамов отметил перспективы развития отношений между двумя странами, основанных на этнических, культурных и религиозных связях, подчеркнув, что в настоящее время между Азербайджаном и Кыргызстаном существует взаимопонимание на всех уровнях» - говорится в сообщении.

По данным МИД, собеседники также обменялись мнениями по различным аспектам повестки дня двустороннего сотрудничества, в том числе по укреплению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах и реализации совместных проектов, а также по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.

Э.Шафиев

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МИД, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]