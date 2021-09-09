Аэропорт Кабула будет готов к международным рейсам через три дня

Представители движения "Талибан" и иностранные технические специалисты считают, что аэропорт Кабула на этой неделе будет готов к работе по международным направлениям, сообщает агентство Khaama.
По их оценке, в ближайшие три дня аэропорт будет готов к приему и отправке международных авиарейсов.
В аэропорту в настоящее время, наряду с афганскими специалистами, работают эксперты из Катара и Турции, отмечает агентство.
Отмечается, что Катар и ОАЭ выделили Афганистану электронное оборудование, в том числе компьютеры и сканеры для проверки багажа и пассажиров.
Ранее в сентябре аэропорт афганской столицы возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов.
Аэропорт Кабула перестал работать с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане.
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