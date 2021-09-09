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Транспорт и связь 09.09.2021 13:04

Аэропорт Кабула будет готов к международным рейсам через три дня

Представители движения "Талибан" и иностранные технические специалисты считают, что аэропорт Кабула на этой неделе будет готов к работе по международным направлениям, сообщает агентство Khaama.

По их оценке, в ближайшие три дня аэропорт будет готов к приему и отправке международных авиарейсов.

В аэропорту в настоящее время, наряду с афганскими специалистами, работают эксперты из Катара и Турции, отмечает агентство.

Отмечается, что Катар и ОАЭ выделили Афганистану электронное оборудование, в том числе компьютеры и сканеры для проверки багажа и пассажиров.

Ранее в сентябре аэропорт афганской столицы возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов.

Аэропорт Кабула перестал работать с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]