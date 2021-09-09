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Карабах 09.09.2021 13:12

Франция планирует выделить Азербайджану 400 тыс. евро на разминирование Карабаха

Франция готова выделить Агентству по разминированию Азербайджана (ANAMA) 400 тыс. евро на разминирование освобожденных территорий Азербайджана в Карабахе, сообщил в своем Twitter французский посол в Баку Захария Гросс.

«Еще одна область, в которой необходимо международное сотрудничество, - это разминирование, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Территории в Карабахе, требующие разминирования, огромны.

Так что я рад официально сообщить ANAMA о том, что Франция готова выделить 400 тыс. евро на разминирование в этом году», - написал Гросс.

Вопрос разминирования в Карабахе является одним из основных проблем для властей Азербайджана. Армения в период оккупации Карабаха заминировала практически весь регион. Поэтому в настоящее время власти Азербайджана осуществляют широкомасштабные работы по разминированию Карабаха.

С 10 ноября 2020 года в Карабахе в результате подрыва на минах погибли и пострадали свыше 160 военных и гражданских лиц Азербайджана. К участию в разминировании в Карабахе власти Азербайджана привлекли специалистов из России и Турции.

Э.Шафиев

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]