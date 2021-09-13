«Tez Kart»: AccessBank представляет новую карту для предпринимателей

Новинка для предпринимателей от AccessBank! AccessBank впервые предлагает специальную бизнес-карту “Tez Kart”. “Tez Kart” позволяет предпринимателю получить кредитный лимит без повторного оформления документов (подписания кредитного договора и договора поручительства). Воспользоваться услугами “Tez Kart” смогут те, кто занимался предпринимательской деятельностью в течение последних 12 месяцев в сфере сельского хозяйства (за исключением растениеводства, садоводства и отраслей сельского хозяйства с производством лишь одного урожая в год), торговли или производства.

“Tez Kart” предоставляется клиентам бесплатно. Срок действия карты составляет 60 месяцев, а максимальная предлагаемая сумма - 15.000 манатов. Максимальная процентная ставка составляет 24%. “Tez Kart” не имеет никаких комиссий, также отсутствует комиссия за обналичивание во всех банкоматах по всей стране (за исключением 1% налоговых сборов).

Подробности доступны по ссылке

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в контактный центр банка по номеру 151 или написать на номер WhatsApp 055 440 01 51.

Информация о других продуктах и услугах банка доступна на веб-сайте банкаwww.accessbank.azа также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).