Санду назвала ЕС основным стратегическим партнером Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Европейский Союз остается стратегическим партнером республики, и европейская помощь необходима как в контексте восстановления экономики, так и для программ развития, которые планируют запустить новое правительство.
Как сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-служба президента, Санду сказала это на встрече с управляющим ЕС по России, "Восточному партнерству", Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майклом Зибертом и заместителем директора Еврокомиссии по политике соседства и переговорам по расширению Катариной Матерновой.
"Мы рассмотрели текущую ситуацию в Молдове и перспективы сотрудничества с Евросоюзом. Также обсуждались возможности, предлагаемые "Восточным партнерством", и то, как их можно использовать во благо молдавских граждан", - написала Санду в facebook.
На пресс-конференции в Кишиневе во вторник Матернова заявила, что план поддержки восстановления экономики Молдовы, одобренный Еврокомиссией и предполагающий поддержку на общую сумму 600 млн. евро, вступил в фазу реализации.
Со своей стороны, Зиберт сказал журналистам, что их визит в Кишинев преследует цель обозначить поддержку программе реформ, борьбе с коррупцией и построению правового государства, а также подтвердить обязательства оказать Молдове финансовую поддержку.
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