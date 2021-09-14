Санду назвала ЕС основным стратегическим партнером Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Европейский Союз остается стратегическим партнером республики, и европейская помощь необходима как в контексте восстановления экономики, так и для программ развития, которые планируют запустить новое правительство.

Как сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-служба президента, Санду сказала это на встрече с управляющим ЕС по России, "Восточному партнерству", Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майклом Зибертом и заместителем директора Еврокомиссии по политике соседства и переговорам по расширению Катариной Матерновой.

"Мы рассмотрели текущую ситуацию в Молдове и перспективы сотрудничества с Евросоюзом. Также обсуждались возможности, предлагаемые "Восточным партнерством", и то, как их можно использовать во благо молдавских граждан", - написала Санду в facebook.

На пресс-конференции в Кишиневе во вторник Матернова заявила, что план поддержки восстановления экономики Молдовы, одобренный Еврокомиссией и предполагающий поддержку на общую сумму 600 млн. евро, вступил в фазу реализации.

Со своей стороны, Зиберт сказал журналистам, что их визит в Кишинев преследует цель обозначить поддержку программе реформ, борьбе с коррупцией и построению правового государства, а также подтвердить обязательства оказать Молдове финансовую поддержку.