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Дальнее зарубежье 14.09.2021 15:20

Санду назвала ЕС основным стратегическим партнером Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Европейский Союз остается стратегическим партнером республики, и европейская помощь необходима как в контексте восстановления экономики, так и для программ развития, которые планируют запустить новое правительство.

Как сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-служба президента, Санду сказала это на встрече с управляющим ЕС по России, "Восточному партнерству", Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майклом Зибертом и заместителем директора Еврокомиссии по политике соседства и переговорам по расширению Катариной Матерновой.

"Мы рассмотрели текущую ситуацию в Молдове и перспективы сотрудничества с Евросоюзом. Также обсуждались возможности, предлагаемые "Восточным партнерством", и то, как их можно использовать во благо молдавских граждан", - написала Санду в facebook.

На пресс-конференции в Кишиневе во вторник Матернова заявила, что план поддержки восстановления экономики Молдовы, одобренный Еврокомиссией и предполагающий поддержку на общую сумму 600 млн. евро, вступил в фазу реализации.

Со своей стороны, Зиберт сказал журналистам, что их визит в Кишинев преследует цель обозначить поддержку программе реформ, борьбе с коррупцией и построению правового государства, а также подтвердить обязательства оказать Молдове финансовую поддержку.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]