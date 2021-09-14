Учения Украины и стран НАТО начались в Одессе

В Одессе начались совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО "Нерушимая устойчивость", которые будут продолжаться до конца недели, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Отмечается, что проведение учений является составной частью одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решения министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе.
"Учения проводятся кабинетом министров Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США в рамках Платформы Украина-НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что цель учений - развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования за счет усиления межведомственной и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности.
"К участию в учениях будут привлекаться органы сектора безопасности и обороны Украины, учреждения, осуществляющие координацию кризисного управления, а также операторы энергетической и другой критической инфраструктуры", - отмечают в СНБО.
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