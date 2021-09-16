ВБ прекращает выпуск рейтинга Doing Business

Всемирный банк прекращает выпуск рейтинга Doing Business.

Как говорится в сообщении ВБ, решение о судьбе Doing Business принял менеджмент группы, изучив случаи искажения данных за предыдущие годы. "Доверие к исследованиям группы Всемирного банка жизненно важно", - сказано в пресс-релизе.

Последний рейтинг вышел в 2019 году, затем была годичная пауза: менеджмент знакомился с итогами аудита, выявившего целый ряд нарушений при подготовке Doing Business. Изначально, сообщая о временной приостановке публикации в прошлом году, ВБ не анонсировал планов закрыть Doing Business вообще - напротив, обещал, что следующий отчет выйдет в 2021 г.

"Изучив всю имеющуюся на данный момент информацию о Doing Business, включая результаты аудита и расследований, а также отчета, опубликованного сегодня банком от имени совета директоров, менеджмент группы ВБ принял решение прекратить выпуск отчета Doing Business", - говорится в заявлении. Всемирный банк будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.

В 16-страничном отчете фирмы WilmerHale, опубликованном ВБ, сообщается, что в январе ВБ нанял ее для расследования нарушений при подготовке Doing Business по итогам 2017 и 2019 гг. Эти нарушения повлияли на рейтинг Китая в обзоре за 2017 г, и на места в рейтинге Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ за 2019 г.