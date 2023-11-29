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ТЭК 29.11.2023 15:38

Азербайджану необходимо до $44 млрд для реализации мер по устойчивому развитию и декарбонизации к 2060г - ВБ

Азербайджану потребуются инвестиции в размере $44 млрд для реализации мер по устойчивому развитию и декарбонизации к 2060 году, говорится в представленном в среду в Баку страновом докладе о климате и развитии Группы Всемирного банка (ВБ).

«Меры по декарбонизации и устойчивому развитию, упомянутые в докладе, потребуют значительных инвестиций - в размере около $44 млрд или около 3,2% ВВП к 2060 году, когда мировая экономика, как ожидается, достигнет чистого нулевого уровня выбросов. Значительная часть этих расходов должна быть обеспечена за счет финансирования коммерческого и частного секторов», - отмечается в докладе ВБ.

По мнению регионального директора ВБ по Южному Кавказу Роланды Прайс, вне зависимости от темпов глобальной декарбонизации, ускорение инвестиций в декарбонизацию отвечает интересам Азербайджана. «Эти усилия также соответствуют национальным целям диверсификации экономики», - полагает представительница ВБ.

Она добавила, что в докладе представлен «практический путь перехода от постановки целей к реализации мер, которые могут защитить экономику Азербайджана и население страны от негативных последствий изменения климата».

Авторы исследования считают, что переход к устойчивой низкоуглеродной экономике соответствует экономическим интересам Азербайджана.

В докладе говорится, что оперативные меры по адаптации к изменениям климата могут помочь Азербайджану минимизировать риски, связанные с глобальным переходом к низкоуглеродной экономике, и сохранить уровень жизни в стране.

Исследователи отмечают, что «экономика Азербайджана в значительной степени зависит от нефтегазового сектора, на который приходится треть ВВП и 90% экспорта». «В условиях, когда запасы нефти сокращаются, комплексные и эффективные усилия по декарбонизации приведут к диверсификации экономики», - говорится в документе.

В ВБ заметили, что Азербайджан также сталкивается с серьезными физическими рисками, связанными с изменением климата. «Почти вся территория страны подвержена как засухе, так и нехватке воды. Ожидается, что ситуация ухудшится из-за экстремальных погодных условий. В то же время природные ресурсы страны подвергаются негативному воздействию из-за деградации земель, опустынивания и чрезмерного выпаса скота, что отрицательно сказывается на сельском хозяйстве. Добыча нефти и газа также способствует деградации почвы и загрязнению водных ресурсов», - полагают авторы исследования.

В докладе указано, что, «несмотря на усиление своих обязательств по декарбонизации, Азербайджан все еще не находится на пути к достижению своих национальных целей» - сокращения выбросов парниковых газов на 35% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году и на 40% к 2050 году.

Р.Керимов

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Тэги: ВБ, ЭКОНОМИКА, КЛИМАТ, ДОКЛАД


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