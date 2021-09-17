Новый посол Азербайджана в Исламабаде вручил верительные грамоты президенту Пакистана

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов в пятницу вручил верительные грамоты президенту Пакистана Арифу Алви, сообщает посольство Азербайджана в Пакистане в своем Twitter.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 июля 2021 года подписал распоряжение о назначении Хазара Фархадова послом в Пакистане.

Э.Шафиев