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Финансы 17.09.2021 18:29

ГНС в январе-августе увеличила сбор налогов в госбюджет на 14%

Государственная налоговая служба при министерстве экономики увеличила в январе-августа 2021 года сбор налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 13,4% - до 5 млрд 833,16 млн манатов.

Согласно материалам, распространенным ГНС, план по сбору налогов и пошлин в госбюджет за отчетный период выполнен на 123,7%.

В январе-августе 73,1% сборов пришлась на ненефтегазовый сектор, 26,9% - на нефтегазовый. В частности, поступления по ненефтегазовому сектору составили 4 млрд 264 млн манатов (рост на 11%), прогноз выполнен на 117,7%. В то же время поступления в госбюджет по нефтегазовому сектору составили 1 млрд 569,16 млн.

По данным ГНС, за январь-август 2021 года сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 2 млрд 494,5 млн манатов (рост на 8,1%), обязательное страхования от безработицы - 85,8 млн манатов (рост на 9,4%). Прогнозы по сборам выполнены на 113,3% и 109,7% соответственно.

ГНС отмечает, что на 1 сентября 2021 года число активных налогоплательщиков составляет 645,189 тыс., в том числе плательщиками НДС являются 32,585 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНС, БЮДЖЕТ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]