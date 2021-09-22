Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 22 сентября ЦБА установил на уровне 1,9921 манат/1EUR (21 сентября - 1,9944 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 сентября установил на уровне 0,0233 манат/1RUB (21 сентября - 0,0232 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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