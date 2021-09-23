Казахстан может увеличить выпуск ДТ в 2021г до рекордных 4,9 млн т, обсуждается возможность импорта из РФ

Производство дизельного топлива в Казахстане в 2021 году ожидается на уровне 4,9 млн тонн, при этом прорабатывается вопрос импорта дизтоплива из России, сообщил директор департамента транспортировки и переработки нефти министерства энергетики Казахстана Бауыржан Салимгереев на брифинге в четверг.

"В этом году мы ожидаем рекордное производство дизтоплива. По нашим прогнозам, объем производства составит 4,9 млн тонн. Завершение модернизации НПЗ позволило увеличить выпуск дизтоплива с 4 млн в 2017 году до 4,9 млн тонн в этом году", - сказал Салимгереев.

В 2020 году было произведено 4,678 млн тонн дизтоплива. Таким образом, рост в нынешнем году может составить 4,7%.

В целом производство дизтоплива в республике по итогам 8 месяцев составило 3,27 млн тонн, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 9%.

Салимгереев отметил, что в этом году наблюдается существенный рост потребления дизельного топлива, пик пришелся на август 2021 года. "Объем потребления составил 519 тыс. тонн, что больше, чем в прошлом году на 84 тыс. тонн, и на 37 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. Это рекордная цифра потребления за один месяц за всю историю внутреннего рынка страны. По итогам первой половины сентября мы наблюдаем аналогичную ситуацию с потреблением", - подчеркнул он.

По словам Салимгереева, одной из основных причин роста потребления является сезонное увеличение транзитных грузовых перевозок.

"На сегодняшний день в Казахстане дизтопливо стоит дешевле, чем в соседних странах: чем в России - на 90 тенге, по сравнению с Узбекистаном - на 77 тенге, и дешевле, чем в Киргизии - на 60 тенге. Из-за высокой разницы весь транзитный грузовой транспорт заправляется у нас. По информации крупных АЗС, городская АЗС продает порядка 80% бензина и 20% дизтоплива, в то время как на АЗС, расположенных на трассах, наблюдается обратное соотношение", - отметил он.

На 21 сентября остатки дизтоплива на нефтебазах, в пути и на НПЗ составляют 210 тыс. тонн, что соответствует 12-13 дням потребления.

Салимгереев порекомендовал крупным потребителям дизтоплива, таким как горно-металлургический комплекс, недропользователи, а также сети АЗС, рассмотреть возможность импорта недостающих объемов дизтоплива.

"Согласно индикативному балансу с РФ на 2021 год, объем возможного импорта в Казахстан составляет 530 тыс. тонн, по факту за 8 месяцев импортировано 145 тыс., соответственно имеется возможность импортировать 385 тыс. тонн до конца года, никаких ограничений по импорту на сегодняшний день нет", - сказал Салимгереев.

По его словам, министерство со своей стороны прорабатывает вопрос импорта необходимых объемов с коллегами из РФ.