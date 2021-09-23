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Карабах 23.09.2021 16:32

Президент Алиев поручил улучшить жилищные условия членов семей-шехидов и инвалидов Карабаха, проживающих в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении квартирами или индивидуальными домами, проживающих в Нахчыванской Автономной республике членов семей-шехидов Отечественной войны, а также лиц, получивших инвалидность в ходе войны.

Согласно распоряжению, с этой целью из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год, выделяется 1 млн манатов.

Данные средства будут выделены кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики.

Э.Шафиев

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Тэги: НАХЧЫВАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]