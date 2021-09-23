Президент Алиев поручил улучшить жилищные условия членов семей-шехидов и инвалидов Карабаха, проживающих в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении квартирами или индивидуальными домами, проживающих в Нахчыванской Автономной республике членов семей-шехидов Отечественной войны, а также лиц, получивших инвалидность в ходе войны.

Согласно распоряжению, с этой целью из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год, выделяется 1 млн манатов.

Данные средства будут выделены кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики.

Э.Шафиев