Физлицо вложит 2,6 млн манатов в развитие бакинского завода по ремонту медицинской техники

Госслужба по имущественным вопросам при Минэкономики Азербайджана подвела итоги инвестиционного конкурса по продаже 99,73% ОАО «Tibb Texnikasının Tamiri Zavodu» («Завод по ремонту медицинской техники»).
Согласно информации Госслужбы, победителем инвестиционного конкурса объявлено физическое лиц Адалят Велиев.
«В комитет поступили предложения от нескольких инвесторов, но после их оценки, было принято решение объявить Адалята Велиева победителем инвестиционного конкурса на продажу 99,73% или 922, 528 тыс. акций предприятия. Согласно представленной инвестиционной программе, Велиев обязался вложить 2,566 млн манатов в развитие данного предприятия», - отмечается в сообщении.
По данным ГСИВ, победитель конкурса планирует инвестировать средства в течение 2 лет и создать не менее 20 новых рабочих мест.
Также победитель конкурса обязался выплатить в госбюджет 1 млн манатов.
«Согласно инвестиционной программе, предприятие наряду с промышленным производством газов, отбираемых из атмосферы также будет осуществлять ремонт различного медицинского оборудования», -говорится в информации.
Завод находится в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.
Б.Рустамбеков
Байрамов подтвердил готовность Азербайджана к нормализации отношений с Армении при соблюдении Ереваном принципов международного права
Президент Алиев поручил улучшить жилищные условия членов семей-шехидов и инвалидов Карабаха, проживающих в Нахчыване
Генпрокуроры Азербайджана, РФ и Армении обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху
COVID-19, скорее всего, начал распространяться в США еще в сентябре 2019 года - ученые КНР
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 24 человека скончались
Дефицит чипов в 2021г обойдется автопроизводителям в $210 млрд - AlixPartners
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Отношения Турции и США находятся не в лучшем состоянии, ситуация с C-400 тому пример - Эрдоган
Украинский парламент принял закон о деолигархизации
SEC запросила у нескольких десятков компаний больше информации о влиянии изменения климата на их деятельность
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Объявлены победители первого национального конкурса «CEO Award Azerbaijan»
Nar обеспечил первоклассников школ в Тартаре и Физули школьными принадлежностями
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии