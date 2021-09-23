Физлицо вложит 2,6 млн манатов в развитие бакинского завода по ремонту медицинской техники

Госслужба по имущественным вопросам при Минэкономики Азербайджана подвела итоги инвестиционного конкурса по продаже 99,73% ОАО «Tibb Texnikasının Tamiri Zavodu» («Завод по ремонту медицинской техники»).

Согласно информации Госслужбы, победителем инвестиционного конкурса объявлено физическое лиц Адалят Велиев.

«В комитет поступили предложения от нескольких инвесторов, но после их оценки, было принято решение объявить Адалята Велиева победителем инвестиционного конкурса на продажу 99,73% или 922, 528 тыс. акций предприятия. Согласно представленной инвестиционной программе, Велиев обязался вложить 2,566 млн манатов в развитие данного предприятия», - отмечается в сообщении.

По данным ГСИВ, победитель конкурса планирует инвестировать средства в течение 2 лет и создать не менее 20 новых рабочих мест.

Также победитель конкурса обязался выплатить в госбюджет 1 млн манатов.

«Согласно инвестиционной программе, предприятие наряду с промышленным производством газов, отбираемых из атмосферы также будет осуществлять ремонт различного медицинского оборудования», -говорится в информации.

Завод находится в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.

Б.Рустамбеков