Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт электроэнергии на 17%, импорт – на 16,8% - Минэнерго

Азербайджан в январе-августе 2021 года экспортировал 971,9 млн кВт/час электроэнергии, что на 17,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
При этом, поставки электроэнергии в Иран составили 238,9 млн кВт/час, Турцию – 164,1 млн кВт/час, Россию – 63,7 млн кВт/час, Грузию – 505,2 млн кВт/час.
По данным Минэнерго, импорт электроэнергии в Азербайджан составил 110,6 млн кВт/час (рост на 16,8%). В структуре импорта на Иран пришлось 22,4 млн кВт/час, Россию – 63,5 млн кВт/час, Грузию – 24,7 млн кВт/час.
Н.Аббасова
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