Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9961 RUR   0.0234 GBR   2.3335 TRY   0.1939

Цена на нефть

23.09 $/bbl   WTI 73.30 1.07 Brent 77.25 1.06

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.09.2021 15:01

Саакашвили вновь обещает вернуться в Грузию к началу октября, но ждет от своих сторонников активности

Проживающий на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что выполнит свое обещание вернуться в ближайшее время на родину, однако, по его словам, для смены власти только его присутствие не поможет и нужна активность грузинского народа.

"Я, конечно же, выполню то, что сказал, но (...) если грузинский народ не пошевелит рукой, Миша (Михаил Саакашвили) ничем не поможет", - заявил экс-президент в пятницу в очередном обращении через социальные сети к своим сторонникам.

Он вновь высказал уверенность в том, что в Грузии после муниципальных выборов, которые должны пройти 2 октября, возникнет ситуация для назначения досрочных парламентских выборов, которые, по его мнению, приведут к смене власти.

"Перед нашими глазами в Грузии уничтожается свобода. Нашей целью является немедленно остановить этот процесс", - отметил политик.

При этом Саакашвили, который считает, что муниципальные выборы в Грузии будут сфальсифицированы, призвал сторонников оппозиции все же прийти голосовать на них.

"Сложная конструкция, но это единственная конструкция, которая принесет Грузии победу", - сказал он, подчеркнув, что остается несколько дней для того, чтобы действовать.

"Я буду бороться очень активно. Не собираюсь учитывать ничего, кроме того, что правильно для Грузии", - подчеркнул Саакашвили.

Он также считает, что у оппозиционных партий, кроме (основанного им) "Единого национального движения", председателем которого является на сегодняшний день Никанор Мелия, почти ни у кого "не прощупывается пульс".

6 сентября Саакашвили в соцсетях анонсировал приезд на родину в ближайшее время - к местным выборам 2 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Саакашвили обратился к однопартийцам с призывом подписать документ по преодолению политического кризиса в Грузии Правящая партия Грузии считает Саакашвили ответственным за срыв переговоров с оппозицией Саакашвили призывает оппозицию в Грузии добиваться внеочередных выборов Саакашвили надеется на международную поддержку в проведении новых выборов в Грузии Грузия могла бы предложить США свою территорию для размещения авиабазы - Саакашвили Саакашвили заявил о готовности включиться в борьбу оппозиции против властей Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]