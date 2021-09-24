Саакашвили вновь обещает вернуться в Грузию к началу октября, но ждет от своих сторонников активности

Проживающий на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что выполнит свое обещание вернуться в ближайшее время на родину, однако, по его словам, для смены власти только его присутствие не поможет и нужна активность грузинского народа.

"Я, конечно же, выполню то, что сказал, но (...) если грузинский народ не пошевелит рукой, Миша (Михаил Саакашвили) ничем не поможет", - заявил экс-президент в пятницу в очередном обращении через социальные сети к своим сторонникам.

Он вновь высказал уверенность в том, что в Грузии после муниципальных выборов, которые должны пройти 2 октября, возникнет ситуация для назначения досрочных парламентских выборов, которые, по его мнению, приведут к смене власти.

"Перед нашими глазами в Грузии уничтожается свобода. Нашей целью является немедленно остановить этот процесс", - отметил политик.

При этом Саакашвили, который считает, что муниципальные выборы в Грузии будут сфальсифицированы, призвал сторонников оппозиции все же прийти голосовать на них.

"Сложная конструкция, но это единственная конструкция, которая принесет Грузии победу", - сказал он, подчеркнув, что остается несколько дней для того, чтобы действовать.

"Я буду бороться очень активно. Не собираюсь учитывать ничего, кроме того, что правильно для Грузии", - подчеркнул Саакашвили.

Он также считает, что у оппозиционных партий, кроме (основанного им) "Единого национального движения", председателем которого является на сегодняшний день Никанор Мелия, почти ни у кого "не прощупывается пульс".

6 сентября Саакашвили в соцсетях анонсировал приезд на родину в ближайшее время - к местным выборам 2 октября.