В Пекине назвали сфабрикованными обвинения против финдиректора Huawei

Пекин назвал полностью сфабрикованными обвинения против финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, которая покинула Канаду, где ее задержали в 2018 годупо итогам решения суда, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на китайское ТВ.
"Так называемые обвинения в мошенничестве против Мэн Ваньчжоу полностью сфабрикованы", - заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
В ведомстве добавили:то, что происходило с Мэн Ваньчжоу в Канаде, является преследованием по политическим мотивам.
Она была арестована в Ванкувере в 2018 году по запросу США по обвинению в мошенничестве, связанном с сокрытием данных о нарушении санкционного режима в отношении Ирана.
Суд принял решение о ее освобождении после того, как было достигнуто соглашение с американской прокуратурой. Суть сделки заключалась в том, что Мэн Ваньчжоу признала факты сокрытия данных о нарушении санкций, это послужило основанием для отказа США от требований экстрадиции гражданки КНР из Канады в Соединенные Штаты.
После ее ареста в Канаде в 2018 году в Китае с разницей в несколько дней задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэйвора. Их обвинили в шпионаже. В итоге Спэйвора, работавшего в Северной Корее и в Китае, признали виновным в шпионаже и приговорили к 11 годам тюремного заключения. Суд над Ковригом завершился в марте, но приговор ему в КНР еще не вынесли.
Накануне вечером их освободили в Китае, и они отправились на чартерном рейсе в Канаду в сопровождении посла.
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