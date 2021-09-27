Лаборатория Галвестона в США в январе 2020 года запрашивала образцы коронавируса от ученых Ухани, но не получила их

Национальная лаборатория Галвестона (штат Техас, США) в январе 2020 года обратилась в Уханьский институт вирусологии (WIV) с целью получить образцы коронавируса для его ускоренного изучения, однако потерпела неудачу, сообщает издание "Саут чайна морнинг пост" со ссылкой на переписку этих научных учреждений.

Согласно записям, полученным через запрос в Медицинское отделение Техасского университета (UTMB), трудности, по-видимому, вызвала необходимость для WIV дождаться разрешения властей КНР.

"Саут чайна морнинг пост" напоминает, что спустя менее двух недель после того как в WIV предупредили об опасности вспышки коронавируса, китайские ученые 12 января 2020 года предоставили данные по геному вируса во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Загруженные в Интернет эти данные дали лабораториям по всему миру разрабатывать средства диагностики вируса и даже вакцины, однако, отмечает "Саут чайна морнинг пост", в данной работе важен и ранний непосредственный доступ к образцам вируса.

Национальная лаборатория Галвестона - часть лаборатории биозащиты Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и UTMB - в итоге получила доступ к образцам коронавируса, но 11 февраля и от Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

До этого тогдашний директор лаборатории в Техасе Джеймс Ле Дюк предупреждал китайских коллег, что промедление с отправкой образцов вируса может повредить международной репутации Китая.

"Вы... делаете великолепную работу. Однако я рекомендую вам подготовить и в спешном порядке реализовать передачу образцов вируса", - писал он 22 января в электронном сообщении профессору WIV Юань Чжимину.

"С учетом случаев заболевания, возникающих за пределами Китая, у других тоже скоро будут собственные образцы, и Китай потеряет возможность лидировать (в изучении - ИФ)", - отметил он, добавив, что отсутствие информации от Китая может вызвать серьезную критику в мире.

28 января от техасской лаборатории в WIV были направлены официальные документы на отгрузку образцов вируса. Хотя документация быстра прошла WIV, затем их передавали на согласование дальше - вплоть до Канцелярии Госсовета КНР. В итоге разрешение на транспортировку образцов в Техас получено не было, хотя из электронных сообщений, к которым "Саут чайна морнинг пост" имеет доступ, причина этого не ясна.

Газета уточняет, что по мнению многих учений, в первые недели пандемии Китай не делился образцами вируса с зарубежными структурами. Тем не менее, некоторые международные лаборатории получали образцы из Австралии, где команда Института инфектологии и иммунологии им. Питера Догерти (Мельбурн) 29 января 2020 года сообщила, что им удалось впервые получить вирус в лабораторных условиях за пределами Китай. Другим ученым пришлось ждать образцов до того, как инфицированные появились в их собственных странах.

По данным "Саут чайна морнинг пост", правительственная хронология Китая передачи данных о COVID-19 не упоминает посылку образцов вируса международным исследователям. В ВОЗ также не ссылались на отправку Китаем коронавируса в какую-либо лабораторию, связанную с ВОЗ.

Издание поясняет, что Китай за последние годы ужесточил политику в сфере передачи генетических материалов и соответствующих данных за рубеж. Другие эксперты отмечают, что речь идет о долговременной мировой проблеме с доступом к информации о вирусах: это вызвано отсутствием нужной международной системы, сложностями с транспортировкой опасных патогенов, желанием удержать контроль над результатами исследований.

Тем не менее, напоминает "Саут чайна морнинг пост", между Национальной лабораторией Галвестона и WIV осуществлялись научные обмены - с 2013 года, когда Китай стал строить в Ухани свою первую лабораторию максимального четвертого уровня безопасности. В частности, сотрудники гальвестонской лаборатории, изучавшей самые опасные вирусы в мире, краткое время тренировали персонал WIV.

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Большинство ученых считает, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.