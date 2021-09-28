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28.09.2021 09:55

Рамиз Мамедов: Вместе с народом Азербайджана мы с гордостью чтим память наших погибших солдат!



27 сентября в Азербайджане проходят мероприятия в связи с Днем памяти. В Баку было организовано шествие в знак уважения к солдатам и офицерам, погибшим в боях за территориальную целостность Азербайджана во время Отечественной войны, погибшим мирным жителям и пропавшим без вести.

В этот день во всех уголках мира представители азербайджанской диаспоры также отдают дань памяти воинам, павшим за территориальную целостность своей Родины.

Азербайджанцы города Лениногорска Республики Татарстан минутой молчания почтили память погибших солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне.

«Ровно год прошел с 27 сентября 2020 года, когда азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта. Азербайджанский народ проявил большое мужество, смелость и решимость.

Благодаря героизму наших воинов были освобождены азербайджанские территории, почти 30 лет находившиеся под оккупацией. Вместе с народом Азербайджана мы с гордостью чтим память наших погибших солдат!» – отметил председатель Местной общественной организации Азербайджанская национально-культурная автономия города Лениногорск и Лениногорского района Республики Татарстан «Бирлик» Рамиз Мамедов.

Отметим, что по данным министерства обороны на 14 июля 2021 года, шехидами в Отечественной войне стали 2 907 человек, семеро военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Пресс-служба Общественного объединения "Татарстан".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]