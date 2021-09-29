Азербайджанские компании на WorldFood Moscow подписали контракты на свыше $3,5 млн

Азербайджанские компании в рамках московской выставки «WorldFood Moscow 2021» подписали контрактов на сумму свыше $3,5 млн.
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики, шоколадная фабрика «Ulduz» подписала контракты по экспорту своей продукции на сумму $2,5 млн. Соглашения подписаны с компаниями из России, Кыргызстана и Узбекистана.
Компания «Azerstar» подписала контракт с российскими компаниями на сумму $100 тыс. (экспорт фундука) и $1 млн. (поставки свежих гранат).
Также компания «Karaca Findiq» подписала контракт на поставку продукции из орехов в сети российских маркетов. Объемы поставок составят 18 тонн. Сумма контракта не оглашается.
Отметим, что на выставке были представлены более 20 азербайджанских компаний, которые представили фруктовые соки, различные вина, натуральные минеральные воды, чай, молочную продукцию, орехи, плодоовощную продукцию, консервы, кондитерские изделия и т.д.
Б.Рустамбеков
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