Литва закупила партию немецких винтовок G-36

Агентство по оборонным ресурсам Литвы в четверг подписало с германской компанией Heckler & Koch GmbH договор о приобретении немецких автоматических винтовок G-36 за 18 млн евро, сообщили в министерстве обороны страны.

"Мы продолжаем обеспечивать литовских военных современным и надежным вооружением, а технические и тактические характеристики автоматической винтовки G-36 удовлетворяют потребности армии Литвы и гарантируют, что оружие можно будет надежно использовать в разных условиях для нужд как национальных, так и международных военных операций", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, которого цитирует военное ведомство.

Новая партия автоматических винтовок G-36 будет произведена и поставлена армии Литвы в 2022-2023 годах. Общая стоимость договора составляет около 18 млн евро.

Как пояснил министр агентству BNS, количество покупаемого оружия не уточняется, так как это "государственная тайна".

Автоматическая винтовка G-36 калибра 5.56 мм x 45 мм производства германского предприятия Heckler & Koch GmbH в настоящее время является основным стрелковым оружием литовской армии.