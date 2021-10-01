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Оборона 01.10.2021 00:09

Литва закупила партию немецких винтовок G-36

Агентство по оборонным ресурсам Литвы в четверг подписало с германской компанией Heckler & Koch GmbH договор о приобретении немецких автоматических винтовок G-36 за 18 млн евро, сообщили в министерстве обороны страны.

"Мы продолжаем обеспечивать литовских военных современным и надежным вооружением, а технические и тактические характеристики автоматической винтовки G-36 удовлетворяют потребности армии Литвы и гарантируют, что оружие можно будет надежно использовать в разных условиях для нужд как национальных, так и международных военных операций", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, которого цитирует военное ведомство.

Новая партия автоматических винтовок G-36 будет произведена и поставлена армии Литвы в 2022-2023 годах. Общая стоимость договора составляет около 18 млн евро.

Как пояснил министр агентству BNS, количество покупаемого оружия не уточняется, так как это "государственная тайна".

Автоматическая винтовка G-36 калибра 5.56 мм x 45 мм производства германского предприятия Heckler & Koch GmbH в настоящее время является основным стрелковым оружием литовской армии.

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Тэги: ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ, ВИНТОВКИ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]