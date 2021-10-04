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Регион 04.10.2021 13:22

Кочарян анонсирует уличные акции за отставку Пашиняна

Экс-президент Армении, руководитель оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян заявил о возобновлении уличных акций с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Будем бороться, развернем уличную борьбу. Необходимо работать с народом, привлечь его к активной борьбе", - сказал Кочарян на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, целью возглавляемого им блока "Армения" является смена власти в стране.

"Будем сотрудничать со всеми силами, которые считают действующие власти предателями и капитулянтами", - заявил Кочарян.

Блок "Армения" представлена в парламенте республики одноименной фракцией.

Массовые уличные акции протеста с требованием отставки Пашиняна, начавшиеся сразу после войны в Карабахе осенью 2020 года, не дали каких-либо ощутимых для оппозиции результатов. На досрочных парламентских выборах в июне 2021 года оппозиция не смогла одержать победу, уступив партии Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]