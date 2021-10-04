Кочарян анонсирует уличные акции за отставку Пашиняна

Экс-президент Армении, руководитель оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян заявил о возобновлении уличных акций с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
"Будем бороться, развернем уличную борьбу. Необходимо работать с народом, привлечь его к активной борьбе", - сказал Кочарян на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, целью возглавляемого им блока "Армения" является смена власти в стране.
"Будем сотрудничать со всеми силами, которые считают действующие власти предателями и капитулянтами", - заявил Кочарян.
Блок "Армения" представлена в парламенте республики одноименной фракцией.
Массовые уличные акции протеста с требованием отставки Пашиняна, начавшиеся сразу после войны в Карабахе осенью 2020 года, не дали каких-либо ощутимых для оппозиции результатов. На досрочных парламентских выборах в июне 2021 года оппозиция не смогла одержать победу, уступив партии Пашиняна.
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