Акция AccessBank для работников сферы образования

По случаю Международного Дня Учителя, который отмечается каждый год 5 октября, AccessBank запускает новую кредитную кампанию. В рамках этой кампании, которая будет проходить на протяжении всего октября месяца, педагоги и работники сферы образования смогут получать кредит наличными до 30 тысяч манат. Эта сумма будет представлена без комиссии, без страховых взносов и на срок до 36 месяцев. Те, кто воспользуется этой кампанией, получит в подарок кредитную карту от AccessBank.

Запросить кредит можно, пройдя по ссылке.

Кампания действует до 29 октября.

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в контактный центр банка по номеру 151 или написать на номер WhatsApp 055 440 01 51. Информация о других продуктах и услугах банка доступна на веб-сайте банкаwww.accessbank.azа также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).