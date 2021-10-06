Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и Швейцарский университет UBIS подписали контракт о сотрудничестве по совместной реализации программы MBA. Целью контракта является налаживание партнерства между БВШН и UBIS в области образования и науки. Документ предусматривает реализацию в БВШН программ двойного диплома MBA на основе образовательных программ UBIS.
В соответствии с контрактом Бакинская высшая школа нефти приступит к реализации образовательных программ, которые будут одобрены Международным советом по аккредитации бизнес-образования UBIS (IACBE) и другими органами по аккредитации. БВШН, в свою очередь, будет качественно преподавать образовательные программы UBIS.
Контакт о сотрудничестве подписали ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и заместитель генерального директора Университета UBIS, директор по коммерческим вопросам Рафаэль Салазар.
Приветствуя гостей на онлайн-встрече, ректор БВШН Эльмар Гасымов в первую очередь поздравил всех преподавателей с Днем учителя. Коснувшись важности подписанного между БВШН и UBIS документа, ректор сказал, что это сотрудничество будет выгодным для обоих вузов. Э. Гасымов пригласил в Азербайджан руководство Университета UBIS.
Директор Учебного центра БВШН по управлению бизнесом Ровшан Будагов дал информацию о процессе обучения, который будет совместно реализован в рамках программы MBA. Он подчеркнул, что международное сотрудничество - залог будущего успеха высших учебных заведений.
Отметив, что контакт о сотрудничестве предоставляет широкие возможности для обоих университетов, заместитель генерального директора UBIS Рафаэль Салазар сказал, что студенты смогут воспользоваться этой возможностью на высоком уровне.
Университет бизнеса и международных исследований (UBIS) в Женеве (Швейцария) предлагает программы бакалавриата (BBA, BAIR), магистратуры (MBA, MAIR) и докторантуры в области делового администрирования и международных отношений. В UBIS обучаются студенты из 40 стран мира. UBIS предлагает студентам возможность учиться в 20 общих кампусах, помимо Женевы. Это первое учебное заведение в Швейцарии, получившее полную аккредитацию на поставку программ по бизнесу и международным отношениям в США и других зарубежных странах.
Представители политических партий Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Штат аппарата Минсельхоза сократился, AKIA – увеличился
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Садаракского района НАР
Фон дер Ляйен хватит Норвегию за наращивание поставок газа, надеется, что другие последуют этому примеру
Процесс сертификации "Северного потока 2" в ФРГ пока не завершен - Меркель
Поставки азербайджанского газа в Европу в 2021г составят до 8 млрд кубометров - IEA
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из ФРГ и США, изучавшие органокатализ
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
Переговоры по СВПД в Вене будут скоро возобновлены - глава МИД Ирана
В Москве и Тегеране заинтересованы в скорейшей организации производства "Спутника V" в Иране - Лавров
Мэр Одессы стал подозреваемым в рамках расследования преступных действий по завладению земельными участками - генпрокурор
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии