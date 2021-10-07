Парламент Украины отозвал Разумкова с должности спикера

Верховная Рада Украины отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.
Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата на пленарном заседании в четверг.
Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.
Выступая с трибуны парламента в четверг во время отчёта, Разумков заявил о смене ценностных принципов, с которыми партия "Слуга народа" пришла к власти в 2019 году после досрочных парламентских выборов.
"Все это время я пытался делать так, чтобы хотя бы часть тех обещаний (избирательной кампании партии "Слуга народа" в 2019 году - ИФ) стали реальностью... Но если мы вернёмся к принципам, то принцип демократии как права народа, с которым мы шли, стал принципом власти большинства, принцип верховенства права и закона был изменен на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова сменил принцип "кто не с нами - тот против нас", принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям всё, врагам - закон", а принцип, что "оффшоры для власти - позор" стал принципом "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть", - сказал Разумков.
Он подчеркнул, что в парламенте сегодня "очень много грязи", но отметил при этом, что "никогда не плыл по течению" и делать этого не намерен в дальнейшем. "Ни одна должность не стоит того самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей", - акцентировал Разумков. Он подчеркнул, что его принципы и ценности при этом не изменились. "Желание и силы доказать людям, что они ошиблись не во всех, также есть. Уверен, что и в этом зале таких людей тоже будет хватать", - добавил спикер.
Разумков также отметил, что всегда тяжело подниматься и идти "против системы".
Как сообщалось, 30 сентября глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от имени депутатской фракции письмо об отзыве Разумкова с поста спикера.
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