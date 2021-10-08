Глава МИД Азербайджана и новый посол Румынии в Баку обсудили расширение двусторонних связей

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял верительные грамоты нового посла Румынии в Азербайджане Василе Соаре.
"Байрамов, подчеркнув тесное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Румынией, отметил наличие потенциала для дальнейшего развития двусторонних отношений и подчеркнул необходимость совместных усилий в этом направлении", - говорится в сообщении МИД.
Соаре, в свою очередь, говоря о существующем стратегическом партнерстве между двумя странами, оценил его как настоящее партнерство.
Он также заявил, что двусторонние отношения основаны на принципе уважения территориальной целостности международного права, и это принципиальная позиция Румынии.
"Посол также отметил необходимость расширения сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, включая продолжение политического диалога, сотрудничества в сферах экономики, энергетики, культуры, образования и других областях", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
Э.Шафиев
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