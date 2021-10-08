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Внешняя политика 08.10.2021 10:24

Глава МИД Азербайджана и новый посол Румынии в Баку обсудили расширение двусторонних связей

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял верительные грамоты нового посла Румынии в Азербайджане Василе Соаре.

"Байрамов, подчеркнув тесное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Румынией, отметил наличие потенциала для дальнейшего развития двусторонних отношений и подчеркнул необходимость совместных усилий в этом направлении", - говорится в сообщении МИД.

Соаре, в свою очередь, говоря о существующем стратегическом партнерстве между двумя странами, оценил его как настоящее партнерство.

Он также заявил, что двусторонние отношения основаны на принципе уважения территориальной целостности международного права, и это принципиальная позиция Румынии.

"Посол также отметил необходимость расширения сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, включая продолжение политического диалога, сотрудничества в сферах экономики, энергетики, культуры, образования и других областях", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, РУМЫНИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]