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Регион 11.10.2021 20:50

Саакашвили из тюрьмы грозит "вышвырнуть" из кабинета премьер-министра Грузии Гарибашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили передал из тюрьмы в Рустави краткое послание своим сторонникам.

В нем он обещает, что вместе с председателем основанной им партии "Единое национальное движение" Никанором Мелия и вместе с грузинским народом "вышвырнет" из кабинета премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Именно я и Мелия будем теми, кто вместе с грузинским народом вышвырнут из своего кабинета Гарибашвили", - написал Саакашвили.

Передавшая из тюремной камеры это тезисное послание экс-президента одна из лидеров "Единое национального движения" Эка Херхеулидзе пояснила журналистам, что Саакашвили был очень зол на Гарибашвили, который ранее в понедельник усомнился в том, что Саакашвили действительно голодает.

"Те, кто действительно голодают, не едят по полкило меда в день", - то же тезисно сказал Гарибашвили журналистам.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ПРЕМЬЕР, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]