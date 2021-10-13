Грузия расторгла контракт на $20 млн с Akkord на реконструкцию автодороги

Департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии расторг договор с азербайджанской компанией Akkord Industry Construction Investment Corporation OJSC на реконструкцию 25,6-километрового участка дороги Дзирула-Харагаули-Молити-Пона-Чумателети, который связывает муниципалитет Харагаули с автомагистралью "Восток-Запад" (Е-60).
По информации ведомства, расторжение контракта обусловлено невыполнением подрядчиком взятых на себя обязательств. Контракт был подписан сторонами 4 декабря 2018 года, стоимость работ по нему составляла порядка $20 млн на дату заключения договора.
Компания Akkord Industry была признана победителем международного тендера на реконструкцию участка Молити-Чумателети автодороги Дзирула-Харагаули-Молити-Пона-Чумателети, в котором участвовали 13 компаний.
Проект финансировался за счет кредита Азиатского банка развития (АБР). Работы должны были быть выполнены за 2,5 года со дня подписания контракта. Проект включал реконструкцию 22 мостов, прокладку дренажных труб, котлованов, строительство подпорных стен, разметку дороги и устройство защитных ограждений, укладку асфальтового покрытия.
АБР в 2017 году выделил Грузии кредит в размере $80 млн на финансирование проекта по реконструкции и модернизации 50-километрового участка дороги Дзирула-Харагаули-Молити-Пона-Чумателети, а также обновление подъездных путей к близлежащим железнодорожным станциям в центральной части страны.
Akkord Industry Construction Investment Corporation OJSC была основана в 2005 году. Корпорация осуществляет инфраструктурные проекты как в Азербайджане, где она также владеет и управляет рядом заводов по производству стройматериалов, так и в Грузии, Турции, России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане и других странах.
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